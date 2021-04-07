Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко и другие подписали меморандум, который должен решить вопрос достройки объектов "Аркады".

Об этом со ссылкой на Кличко сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 7 апреля.

Меморандум также подписали, глава СБУ Иван Баканов, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Глава КГГА заявил, что документ разрабатывали все подписавшие меморандум. Согласно документу, достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица Групп", а контролировать его исполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

"Мы разработали и предлагаем реальный алгоритм завершения строительства объектов "Аркады"... Дорожная карта изложена в меморандуме, который подписали все присутствующие стороны. Это план реализации, который позволит людям наконец-то получить свое жилье", - сказал он.

Он добавил, что финансировать достройку будут за счет дебиторских поступлений от Фонда финансирования строительства группы компании "Аркада" и средств, которые есть на счетах "Аркады", а также за счет продажи квартир и нежилых помещений комплексов. Участие в финансировании также примут инвесторы, которые покупали недвижимость в рассрочку.

Также в качестве финансирования будут использоваться средства, которые удастся привлечь из госбюджета за счет госфинансирования кредитов, в том числе под госгарантии.

Напомним, в конце августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным, так как его капитал уменьшился до одной трети от норматива. Позже Нацбанк принял решение отозвать лицензию и ликвидировать "Аркаду".

В начале сентября 2020 года президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика".

Ранее "Страна" писала, что из-за лопнувшего банка пострадали, как минимум, 13 тысяч вкладчиков, инвестировавших в строительство.