У побережья Эритреи в Красном море атаке подверглось судно "Савиз" под иранским флагом. По предварительным данным, к инциденту причастны военные Израиля.

Об этом со ссылкой на арабские СМИ сообщает "Интерфакс".

Судно "Савиз" ранее использовалось иранским Корпусом стражей Исламской революции для сбора разведывательной информации. Предполагается, что оно было атаковано военными Израиля в отместку за предыдущие иранские удары по израильским судам. Судно пострадало от применения магнитной мины.

В Пентагоне заявили, что американские военные не связаны с инцидентом в Красном море. По данным осведомленного американского чиновника, говорившего с New York Times на условиях анонимности, израильтяне уведомили США о том, что их силы нанесли удар по судну около 07:30 утра по местному времени.

Тегеран подтвердил взрыв на иранском торговом судне, причина изучается.

Напомним, "Страна" писала о том, как в марте на иранское грузовое судно в Средиземном море напали террористы.

Также мы сообщали, что в начале года Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе.