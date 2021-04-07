Национальное антикоррупционное бюро задержало двоих адвокатов, которых подозревают в коррупционных схемах, якобы связанных с главой Окружного админсуда в Киеве Павлом Вовком.

Об этом в Facebook 7 апреля сообщила пресс-служба НАБУ.

"Двух адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили "на горячем" в получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. В НАБУ заявили, что в ходе обыска в месте, где обнаружили взятку, нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Кроме того, детективы нашли более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч грн и 100 шекелей.

Напомним, обыски в ОАСК проходили вчера, 6 апреля. По данным СМИ, брата судьи Павла Вовка задержали со взяткой. Сам председатель суда заявил, что это попытка НАБУ захватить суд.

Кроме того, сообщалось, что ранее судье Павлу Вовку инкриминировали правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.