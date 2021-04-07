Во Львовской области в одном из учебных заведений в Червоноградском районе директора заподозрили в организации травли учеников. За это ему грозит до 1 700 гривен штрафа или общественные исправительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о том, что в одном из учебных заведений в Червоноградском районе происходит травля учеников", - рассказали правоохранители. Отметим, что в этом районе находится Червоноградский лицей.

Правоохранители опросили детей, которые, предварительно и стали жертвами буллиннга, очевидцев, родителей учащихся, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

После этого на руководителя учебного заведения правоохранители составили протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция такой статьи предусматривает наказание в видео штрафа от 850 до 1700 гривен минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Ранее мы рассказывали, что Оболонский райсуд Киева назначил штраф размере 850 грн родителям двоих школьников, которые травили своего одноклассника.

Также сообщали, как в школе Киева учительница кричала на детей и унижала их, после чего полиция завела дело о буллинге.