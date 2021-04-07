Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что участие США в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе невозможно из-за политики Вашингтона в отношении Украины.

Об этом пишет "РИА Новости".

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - сказал Рябков.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши.

Ранее Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины. Однако в России отказались давать объяснения США.

Также мы писали, что 1 апреля в НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной. Кроме того мы рассказывали, что в НАТО обвиняют Российскую Федерацию в том, что своими действиями она мешает деэскалации напряженности на востоке Украины.