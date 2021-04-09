В пятницу, 9 апреля, наступает 27-й лунный день, когда убывающая Луна будет находиться в знаке зодиака Рыбы.

Несмотря на то, что сегодняшний день связан с водной стихией, астрологи не рекомендуют смотреть на водную гладь или купаться в холодных источниках. Чтобы день прошел благополучно, поддерживайте в себе чувство легкой радости, доброжелательности и оптимизма.

Сегодня также обостряется интуиция. Астрологи советуют посвятить период познанию себя и мира, обращать внимание на сны, которые снятся под утро.

Среди всех знаков Зодиака выделяют три с самым сильным внутренним чутьем, которое помогает избежать неприятностей. Это представители водной стихии - Раки, Рыбы и Скорпионы. У них интуиция развита с самого рождения. Они легко находят выход из любой затруднительной ситуации, полагаясь на свои догадки. Получая информацию и обрабатывая ее, водные знаки доверяют своему сердцу, а только потом - разуму и логике. Эти чувственные натуры со стороны могут выглядеть закрытыми и отчужденными, тогда как внутри у них бушует океан страстей.

У огненных знаков (Овнов, Львов, Стрельцов) интуиция тоже великолепно развита, но они редко к ней прислушиваются. Скорее можно сказать, что их выбор - это смесь везения и четких знаков, которые указывают на необратимость того или иного события в их жизни. Для вас интуиция - несомненно талант предвидения, который нуждается в прокачке и тренировке.

Постарайтесь сегодня быть в гармонии с собой. Помните, что окружающие могут срываться из-за неумения контролировать свои эмоции. Держитесь подальше от нестабильных людей.

Земные знаки (Тельцы, Девы, Козероги) - материалисты и верят только в то, что могут сами пощупать или увидеть. Это самые практичные представители гороскопа. Они лояльные и уравновешенные, не вмешиваются в дела окружающих и требуют такого же отношения к себе. Предпочитают 100 раз подумать, прежде чем принимать важное решение. Поэтому их интуицию можно назвать "здравым смыслом".

Сегодня вам желательно научиться слушать собеседника, не перебивая его и не зацикливаясь на своих переживаниях. Ваши родные нуждаются в вашем внимании и поддержке.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) предпочитают полагаться на разум, а не предчувствия. Внешне беззаботные и оптимистичные представители Зодиака зачастую скрывают от окружающих масштабы своей любознательности и чрезвычайно пытливого ума. Это отличные психологи и лидеры, способные повести других людей за собой.

Сегодня воздушным знакам полезна теплая ванна, эксперименты с внешностью. Новая стрижка привлечет благополучие и радость.

Напомним, эта неделя выдастся активной для Скорпионов, а Козерогов и Дев ждут денежные траты.

Ранее мы публиковали славянский гороскоп на год Кричащего Петуха, который покровительствует амбициозным знакам и предсказывает удачу тем, которым не страшна смена социального статуса, работы или места проживания.