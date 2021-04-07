В Украине 6 апреля умерло 430 пациентов с коронавирусом. Это наибольший показатель в Европе и четвертый показатель в мире.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

По показателю смертности в Европе Украина заняла 6 апреля первое место. На втором месте - Италия, там от коронавируса скончался 421 человек. На третьем - Франция, где вчера зафиксировали 398 смертей. В России во вторник умерло 389 пациентов с коронавирусом, в Германии - 232.

Среди всех стран мира вчера наибольшее количество смертей зафиксировали в Бразилии - там скончались 4 211 пациентов с коронавирусом. На втором месте - США с 906 смертями, на третьем - Индия (+631 летальный случай). На четвертом расположилась Украина.

Отметим, что Украина по абсолютным показателям смертности обогнала те страны, в которых во-первых, больше жителей. А во-вторых - делают гораздо больше ПЦР-тестов.

В Италии 60 миллионов жителей против 40 миллионов в Украине. Это значит, что на один миллион жителей в нашей стране за понедельник умерло 11 человек, а в Италии - 7.

В более густонаселенной Франции - 6 смертей в день на миллион человек, а в 145-миллионной России - вообще менее трех.

По тестам на миллион человек населения Украина сейчас находится вообще на последнем месте в Европе.

Напомним, по состоянию на утро среды, 7 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 15 415 человек.

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