В Словакии заподозрили, что российская вакцина "Спутник V", которую ранее закупила страна, не идентична тому препарату, который получил одобрение авторитетного журнала The Lancet.

Об этом сообщает Dennik N.

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами не стал рекомендовать прививать население российской вакциной, объяснив это недостаточной информацией. Это общая позиция института и Министерства здравоохранения.

В институте заявили, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Но только на основе этих тестов нельзя дать заключение о ее эффективности и безопасности для людей. Словацкий институт даже не получил всех документов о производстве или мерах безопасности, необходимых для оценки.

Кроме того, выяснилось, что импортируемые в Словакию вакцины не являются полностью идентичными вакцине, данные о которой были опубликованы в престижном журнале The Lancet. Они не такие же, как те, что используются в других странах. До сих пор правительство в своих обоснованиях закупить российскую вакцину опиралось на это исследование.

Напомним, в марте правительство Словакии ушло в отставку после скандала с вакциной "Спутник V". Политический кризис в Словакии разгорелся из-за поставок в страну российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины "Спутник V" выступила и президент Чапутова. Однако Матович заявил, что не вернет препарат обратно.

Также мы писали о том, что словаки больше доверяют российской вакцине "Спутник V", чем AstraZeneca и Moderna.