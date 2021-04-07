В Киевской области четвертый день не делают прививки от Covid. В столице вчера вакцинировали 1 819 человек
В Украине за прошлые сутки вакцину от коронавируса получили 15 585 человек. По состоянию на утро среды, 7 апреля, в стране сделали уже 320 265 прививок.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Одну из двух необходимых доз получили 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего два человека.
Отметим, что в Киевской области вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса. Последний раз вакцину против Covid-19 в этом регионе кололи 2 апреля. Больше всего прививок - 1 819 - сделали 6 апреля в столице.
Вакцинация в регионах Украины в прошлые сутки:
Киев - 1 819 прививок;
Винницкая область - 610 прививок;
Волынская область - 510 прививок;
Днепропетровская область - 1 170 прививок;
Донецкая область - 540 прививок;
Житомирская область - 630 прививок;
Закарпатская область - 420 прививок;
Запорожская область - 870 прививок;
Ивано-Франковская область - 627 прививок;
Киевская область - 0 прививок;
Кировоградская область - 610 прививок;
Луганская область - 430 прививок;
Львовская область - 1 349 прививок;
Николаевская область - 680 прививок;
Одесская область - 580 прививок;
Полтавская область - 830 прививок;
Ровенская область - 580 прививок;
Сумская область - 270 прививок;
Тернопольская область - 620 прививок;
Харьковская область - 560 прививок;
Херсонская область - 40 прививок;
Хмельницкая область - 990 прививок;
Черкасская область - 300 прививок;
Черновицкая область - 400 прививок;
Черниговская область - 150 прививок.
Напомним, по состоянию на утро среды, 7 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 15 415 человек.
Также мы писали о том, что Степанов объявил сроки поставки 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину.