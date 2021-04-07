В Украине за прошлые сутки вакцину от коронавируса получили 15 585 человек. По состоянию на утро среды, 7 апреля, в стране сделали уже 320 265 прививок.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Одну из двух необходимых доз получили 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего два человека.

Отметим, что в Киевской области вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса. Последний раз вакцину против Covid-19 в этом регионе кололи 2 апреля. Больше всего прививок - 1 819 - сделали 6 апреля в столице.

Вакцинация в регионах Украины в прошлые сутки:

Киев - 1 819 прививок;

Винницкая область - 610 прививок;

Волынская область - 510 прививок;

Днепропетровская область - 1 170 прививок;

Донецкая область - 540 прививок;

Житомирская область - 630 прививок;

Закарпатская область - 420 прививок;

Запорожская область - 870 прививок;

Ивано-Франковская область - 627 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 610 прививок;

Луганская область - 430 прививок;

Львовская область - 1 349 прививок;

Николаевская область - 680 прививок;

Одесская область - 580 прививок;

Полтавская область - 830 прививок;

Ровенская область - 580 прививок;

Сумская область - 270 прививок;

Тернопольская область - 620 прививок;

Харьковская область - 560 прививок;

Херсонская область - 40 прививок;

Хмельницкая область - 990 прививок;

Черкасская область - 300 прививок;

Черновицкая область - 400 прививок;

Черниговская область - 150 прививок.

Напомним, по состоянию на утро среды, 7 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 15 415 человек.

Также мы писали о том, что Степанов объявил сроки поставки 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину.