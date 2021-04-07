Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах с Реджепом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем попала в неловкую ситуацию. В Анкаре на встрече президента Турции, глав Евросовета и Еврокомиссии, Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула. Стороны были вынуждены рассесться на диванах.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "РИА Новости".

В администрации турецкого президента заявили, что встреча, возможно, прошла не в том помещении, где планировалась. В итоге участники переговоров расселись на диванах.

Отметим, что Турция недавно вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин, за что ее остро критиковали в ЕС.

Также мы писали о том, что Европа призывала Турцию не выходить из Стамбульской конвенции по правам женщин.