По состоянию на утро среды, 7 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 15 415 человек.

Напомним, что 6 апреля, в стране было выявлено 13 276 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 139 человек.



К сожалению, сегодня снова два антирекорда - по смертности и числу госпитализированных, 481 человек и 5 587 соответственно. Таким образом превзойдены печальные достижения 31 марта 2021 года, когда в больницы попали 5 558 человек и 2 апреля 2021 года, когда умерло 433 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 784 579 человек. Выздоровели за последние сутки 11 472 человека (с начала эпидемии - 1 373 851 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 636 детей и 437 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 236 человек), Харьковской области (1 017), Киевской области (1 092) и Львовской области (1 085).

В Киеве выявлено 1 417 новых случаев.

Коронавирус меняет психику выздоровевших людей

"Страна" уже сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус влияет на психику людей, перенесших заражение.

Специалисты установили, что переболевшие коронавирусом более подвержены проявлению нарушений в мозговой деятельности, чем переболевшие другими заболеваниями, например тем же обычным гриппом. Ученые установили, что психическое здоровье ухудшилось у одной трети респондентов.

Наиболее часто встречалось тревожное расстройство - 17%, следом за ним идет аффективное расстройство с показателем в 14%.

Фактический провал вакцинации в Украине

Пока власти рассказывают о новых контрактах на поставки вакцины, прививочная кампания в Украине практически провалена.

В Украине за прошлые сутки вакцину от коронавируса получили 15 585 человек. По состоянию на утро среды, 7 апреля, в стране сделали уже 320 265 прививок.

Одну из двух необходимых доз получили 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - всего два человека.

Отметим, что в Киевской области вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса. Последний раз вакцину против Covid-19 в этом регионе кололи 2 апреля. Больше всего прививок - 1 819 - сделали 6 апреля в столице.

Вот итоги 6 апреля:

Киев - 1 819 прививок;

Винницкая область - 610 прививок;

Волынская область - 510 прививок;

Днепропетровская область - 1 170 прививок;

Донецкая область - 540 прививок;

Житомирская область - 630 прививок;

Закарпатская область - 420 прививок;

Запорожская область - 870 прививок;

Ивано-Франковская область - 627 прививок;

Киевская область - 0 прививок;

Кировоградская область - 610 прививок;

Луганская область - 430 прививок;

Львовская область - 1 349 прививок;

Николаевская область - 680 прививок;

Одесская область - 580 прививок;

Полтавская область - 830 прививок;

Ровенская область - 580 прививок;

Сумская область - 270 прививок;

Тернопольская область - 620 прививок;

Харьковская область - 560 прививок;

Херсонская область - 40 прививок;

Хмельницкая область - 990 прививок;

Черкасская область - 300 прививок;

Черновицкая область - 400 прививок;

Черниговская область - 150 прививок.

Также мы рассказывали, что в Китае предложили поискать первые случаи заражения коронавирусом в других странах.