Ученые всего мира не прекращают исследования коронавируса и последствий заражения им для человека. Новые данные получила группа американских и британских врачей, которые установили прямое влияние Covid-19 на психическое здоровье у тех пациентов, которые благополучно перенесли коронавирусную инфекцию.

Итоги исследований международной группы медиков опубликованы в авторитетном журнале Lancet Psychiatry.

В эксперименте участвовали 236 000 человек, которых проверили на наличие 14 различных нервных или психических расстройств. Всех их протестировали спустя полгода после того, как они излечились от Covid-19.

Специалисты установили, что переболевшие коронавирусом более подвержены проявлению нарушений в мозговой деятельности, чем переболевшие другими заболеваниями, например тем же обычным гриппом. Ученые установили, что психическое здоровье ухудшилось у одной трети респондентов.

Наиболее часто встречалось тревожное расстройство - 17%, следом за ним идет аффективное расстройство с показателем в 14%.

Добавим, что более ранние исследования зафиксировали те или иные неврологические нарушения у 99% переболевших коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Румынии рядом с украинской границей выявили штамм коронавируса, снижающий эффективность вакцин.