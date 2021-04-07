В Красном море произошло очередное чрезвычайное происшествие. На борту ирано-швейцарского корабля Iran Saviz прогремел мощный взрыв.

Об этом передает информационное агентство Tasnim со ссылкой на собственные источники. По предварительным данным, на борту судна взорвался заложенный кем-то в корпус корабля фугас.

Iran Saviz несколько лет курсирует в Красном море, и по сути является базой обеспечения для поддержки иранских коммандос, которые выполняют миссию по сопровождению коммерческих судов.

Официальные лица Ирана пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на иранское грузовое судно в Средиземном море напали террористы.

Так же мы рассказывали, что США нанесли авиаудар по иранским объектам в Сирии по приказу Байдена.