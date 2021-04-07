В истории изучения Марса NASA уже готово сделать очередной шаг вперед. Ученые и инженеры космического агентства, впервые в истории намерены поднять в атмосферу Красной планеты вертолет "Ingenuity" ("Изобретательность" - Ред.).

Предварительно дата исторического старта назначена на 11 апреля. В планах вертолета - сделать аэрофотосъемку местности, окружающей марсоход "Perseverance" ("Настойчивость" - Ред.). Во время первого полета вертолет должен подняться на высоту в три метра над поверхностью планеты.

Об этом передает пресс-служба NASA.

Вертолет был доставлен марсоходом "Perseverance" в кратер Езеро еще 18 февраля. Марсоход будет обеспечивать поддержку во время полетов, делать снимки, собирать данные об окружающей среде и разместит базовую станцию, которая позволит вертолету "общаться" с диспетчерами миссии на Земле.

"Дата старта может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетными проверками и позиционированием как "Perseverance", так и "Ingenuity". Время проведения мероприятий будет обновляться по мере необходимости, а последнее расписание будет доступно на веб-странице вертолета", - заявили в NASA.

Трансляцию первого полета Ingenuity можно будет посмотреть на сайте NASA и в соцсетях через несколько часов после запуска. Любители астрономии и представители СМИ также могут задавать вопросы в социальных сетях во время брифингов и прямой трансляции с помощью тэга #MarsHelicopter. Работа Ingenuity рассчитана на 31 день.

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