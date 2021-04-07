Китай вскоре после призыва ВОЗ изучить версию утечки коронавируса из американской лаборатории выступил с новым предложением.

Китайские специалисты из группы по исследованию происхождения COVID-19 хотят расширить глобальную базу данных по этому заболеванию и поиску ранних случаев заражения в масштабах всей планеты.

Об этом сообщает информагентство "Синьхуа".

Руководитель китайской стороны в двусторонней группы ВОЗ и КНР Лян Ваньнянь сказал, что после серьезных обсуждений с коллегами из Всемирной организации здравоохранения эксперты рекомендовали расширить глобальную единую базу данных, которая содержит информацию о молекулярном, геномном, клиническом, эпидемиологическом, зоонозном и экологическом мониторинге.

Эксперты также призвали к постоянным усилиям по поиску потенциальных ранних случаев заражения коронавирусом нового типа в более широком мировом масштабе. Они предложили ученым во всех странах проводить более диверсифицированные исследования в разных регионах, чтобы выявить больше видов животных - хозяев вируса, а также расширять свои исследования о роли холодовых цепей и продуктов в передаче вируса.

Между тем в Китае зарегистрировали рекордный за два месяца рост числа зараженных коронавирусом.

Ранее "Страна" называла четыре основные версии ВОЗ о происхождении коронавируса.