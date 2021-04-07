На КПВВ "Марьинка" в Донецкой области Украине представителями "ДНР" было передано тело служащего ВСУ, который пропал 3 апреля.

Об этом сообщает в Фейсбуке 10-я Горно-штурмовая бригада.

Как сказано в записи, вечером 3 апреля сослуживцы обнаружили исчезновение военнослужащего, причем его оружие осталось в расположении бригады. На месте исчезновения никаких боевых столкновений не происходило. Несмотря на непродолжительное время прохождения службы, пропавший зарекомендовал себя положительно, замечаний со стороны командования к нему не было. Он увлекался спортом, вел здоровый образ жизни.

Командование части приняло решение начать поиски военнослужащего, но они не дали результата. Об исчезновении человека поставили в известность все соответствующие службы.

"Что именно могло случиться с военнослужащим - нам пока это не известно. Рассматриваются версии разные, в том числе потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в записи.

До последнего в бригаде была надежда, что пропавший жив. Но 6 апреля в Марьинке состоялась процедура передачи тела погибшего военнослужащего.



Ранее "Страна" сообщала о том, что за истекшие сутки на Донбассе погибли двое служащих ВСУ.

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