С 6 апреля вступило в силу правительственное постановление №294, которым изменены правила парковки.

Об этом сообщает Юрлига.

Согласно документу, стоимость услуг по пользованию площадками для платной парковки будет определяться согласно тарифу, установленному органом местного самоуправления в соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 2 марта 2010 года №258.

Кроме того, инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета) предоставлены полномочия в части контроля за соблюдением правил парковки.

Также запрещается оборудование субъектами хозяйствования (в том числе операторами) площадок для парковки на тротуарах. Оборудовать площадки для парковки на проездной части автомобильных дорог имеют право только операторы.

Операторам запрещается передавать площадки для парковки на проездной части автомобильных дорог в пользование другим субъектам хозяйствования.

При размещении площадок для парковки на улицах и дорогах населенных пунктов необходимо учитывать, среди прочего, и интенсивность и состав транспортного потока.

Запрещается размещение площадок для парковки на улицах с двумя полосами движения шириной менее чем 6 метров (до изменений - менее чем 7,5 метра).

Отведенные площадки для платной парковки должны обязательно быть оборудованы парковочными автоматами, платежными устройствами и/или информационными знаками о способах и порядке оплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки.

Подземные и многоуровневые специально оборудованные площадки для парковки должны иметь на въезде схему размещения мест для парковки, въездов и выездов, мест, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, в том числе размещение мест для безоплатной парковки транспортных средств, указанных в части шестой статьи 30 Закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" (транспортные средства, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью).

На местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, не могут быть размещены другие транспортные средства.

Водитель обязан разместить на время парковки на площадках для парковки, на которых не введена автоматизированная система, под лобовым стеклом транспортного средства документ об оплате стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки способом, обеспечивающим его видимость для проверки.

Оплата стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, на которых не введена автоматизированная система, осуществляется в безналичной форме следующими способами:

- приобретение парковочного талона с определенной длительностью парковки;

- с помощью средств мобильной связи;

- через парковочный автомат или платежное устройство с введением регистрационного номера транспортного средства;

- через автоматический въездной и выездной терминалы.

Факт оплаты стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки подтверждается соответствующим документом с указанием в нем регистрационного номера транспортного средства, который размещается под лобовым стеклом транспортного средства, за исключением случаев оплаты стоимости услуг с помощью средств мобильной связи, когда факт такой оплаты подтверждается защищенной компьютеризованной системой, или случаев парковки на площадках, оборудованных автоматическими въездными и выездными терминалами, на которых оплата (проверка оплаты) осуществляется при выезде из такой площадки.

Парковочные автоматы, платежные устройства, с помощью которых осуществляется оплата стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, на которых введена автоматизированная система, должны быть интегрированы в автоматизированную систему и предусматривать наличие технической возможности введения регистрационного номера транспортного средства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве во время транспортного локдауна сделают бесплатной парковку.

Также мы писали о том, как в Киеве за месяц оштрафовали нарушителей парковки на 1,5 млн грн.