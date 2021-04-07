Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о введении румынского языка в некоторых школах Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК 6 апреля.

С иском к Министерству образования и науки Украины с требованием ввести румынский язык обратились Ассоциация учителей этнических румын в Одесской области, а также жители Татарбунарского, Измаильского, Саратского, Ренийского и других районов Одесской области.

Суд попросили обязать МОН внедрить в десяти общеобразовательных учебных заведениях Одесской области румынский язык преподавания, который является одним из официальных языков преподавания ЕС.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон, сообщили в суде.

В прошлом году "Страна" рассказывала, что на Закарпатье представители Министерства образования и науки встречались с педагогами местных школ по вопросу языка преподавания.

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