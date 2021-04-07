Правительство установило механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности, проведения индексации со следующего года после определения размера алиментов.

Соответствующее постановление №278 от 31 марта 2021 года вступило в силу 2 апреля, говорится на сайте правительственного портала.

Согласно документу, в случае проведения государственным, частным исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, исчисление индекса потребительских цен осуществляется нарастающим итогом, начиная со следующего года с месяца, соответствующего месяцу установления размера алиментов.

Кроме того, уточнены отдельные положения Порядка проведения индексации денежных доходов населения, которыми предусматривается урегулировать вопрос начисления индексации:

- денежного обеспечения военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы;

- денежных доходов в случае их повышения не с 1 числа месяца, пропорционально времени, отработанному до и после повышения доходов. В частности, если повышение денежного дохода произошло не с 1 числа месяца, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени / количества календарных дней в месяце, а выплачивается пропорционально отработанному/служебному времени с учетом положений Порядка проведения индексации денежных доходов населения.

Отмечается, что правительственное постановление №278 разработано для приведения указанного Порядка в соответствие с Законом "О внесении изменений в статью 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме".

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