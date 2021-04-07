Верховный суд открыл дело по иску Тупицкого, который обжаловал свое увольнение Зеленским из КСУ
Верховный суд Украины открыл производство об обжаловании указа президента Владимира Зеленского, которым отменяется назначение судей Конституционного суда Алексантдра Тупицкого и Александра Касминина.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба суда.
"5 апреля 2021 кассационный суд в составе Верховного суда принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу №9901/96/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - говорится в записи.
Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 10:00 29 апреля.
Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, оспаривающий указ главы государства.
А 2 апреля Тупицкий издал распоряжение о незаконности указа Зеленского о его увольнении.