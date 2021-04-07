Верховный суд Украины открыл производство об обжаловании указа президента Владимира Зеленского, которым отменяется назначение судей Конституционного суда Алексантдра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба суда.

"5 апреля 2021 кассационный суд в составе Верховного суда принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу №9901/96/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - говорится в записи.

Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 10:00 29 апреля.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, оспаривающий указ главы государства.

А 2 апреля Тупицкий издал распоряжение о незаконности указа Зеленского о его увольнении.