С 6 апреля текущего года будущих водителей ждут новые билеты по ПДД.

Как сообщили в сервисном центре МВД, все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения.

Напомним, что ранее ГСЦ МВД запустил "Банк экзаменационных вопросов по ПДД".

Учитывая полученные предложения и изменения в законодательстве, ГСЦ МВД актуализировал экзаменационные билеты для сдачи экзамена по теоретической подготовке и переподготовке водителей.

Отмечается, что обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители, что поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля.

Напомним также, что в Украине приравняли цифровое водительское удостоверение и документы на транспорт к бумажным.

Еще мы писали, что в водительских правах начнут указывать, согласен ли их владелец посмертно стать донором, или нет.