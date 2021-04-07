Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины Pfizer.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба посольства США в Украине.

"Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, оказывая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах", - говорится в записи.

Как писала "Страна", Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, вакцина прибудет в Украину до конца 2021 года.