Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают стремление Киева в НАТО. Однако решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс находится в компетенции его руководства.

Заявление прозвучало на брифинге 6 апреля.

"Это (вступление в НАТО - Ред.) какое-то время было стремлением украинцев. Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее. Но это НАТО примет решение на этот счет", - сказала Псаки.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке Украины и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Ранее "Страна" приводила мнение Кремля, согласно которому вступление Украины в НАТО только усугубит проблему на Донбассе.

Между тем украинских военных собираются отправить в Ирак на помощь НАТО.