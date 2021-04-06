Местная прокуратура постановила депортировать всех задержанных за съемку с обнаженными девушками на балконе одной из башен Дубая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении медиаофиса правительства эмирата.

"Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны", - говорится в сообщении медиаофиса правительства эмирата.

Среди девушек, участвовавших в фотосессии, оказались 12 гражданок Украины. Соотечественниц посетил консул. Дипломат провел встречу в департаменте уголовных расследований эмирата.

После быстрого расследования генеральный прокурор Дубая Эссам Исса аль-Хумайдан объявил, что те, кто стоит за фотосессией, будут отправлены обратно в свои страны. По его словам, группе женщин было предъявлено обвинение в нарушении закона страны о соблюдении общественных приличий.

Напомним, что 3 апреля в Дубае полиция задержала группу из 40 девушек, позирующих обнаженными на балконе отеля.