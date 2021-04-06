В Славяносербске Луганской области, на неподконтрольной Киеву территории на мине подорвались двое подростков 16 и 17 лет. Один юноша погиб, второй получил контузию.

Об этом вечером 6 апреля сообщил в своем Телеграм-канале военный репортер ВГТРК Андрей Руденко.

"В Славяносербске ЛНР на мине подорвались двое подростков 16 и 17 лет. Один из них погиб, второй получил контузию", - написал журналист.

Затем подробности трагедии написал Телеграм-канал "Луганский инсайд". По его данным, инцидент произошел у реки Северский Донец.

"Известно, что один наступил на мину, и произошел взрыв, парень остался лежать, а второй в испуге убежал. После того как он выбрался, позвонил в полицию, однако ни скорая, ни МЧС не спешат - ждут разрешение НМ (Народной милиции - Ред.), потому что опасно, заминировано", - говорится в записи.

Ранее "Страна" рассказывала о гибели в результате взрыва мальчика из "ДНР".

О его смерти стало известно 3 апреля, однако ОБСЕ признала факт гибели только 6 апреля. Официальный же Киев вообще не комментирует трагедию.