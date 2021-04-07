Обострение в Донбассе: СМИ Штатов прогнозируют Украине катастрофу

Тема обострения на Донбассе вчера оставалась ведущей как для политических кругов, причем как в Украине, так и в Штатах. Владимир Зеленский даже в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сообщил о восьми погибших украинских военнослужащих за последнюю неделю, а в США Госдепартамент сделал заявление, в котором обвинил Россию в эскалации военной обстановки в Донбассе.

Напряженность ситуации в Украине заметил не только Госдеп – об этом уже начали писать и американские СМИ. Причем сообщая не одни лишь факты, но делая выводы и строя прогнозы. Вчера ведущее консервативное издание США The National Interest опубликовало статью, суть которой ясна из заголовка: "Украинская политика Джо Байдена: повторение Буша в Грузии?".

Издание считает, что может повториться ситуация 2008 года, когда администрация Джорджа Буша подстрекала режим Михаила Саакашвили к обострению отношений с Россией, а после перехода конфликта в военную фазу отстранилась, оставив Грузию один на один с российской армией.

Насколько оправдана такая аналогия? С одной стороны, Штаты действительно подбивают Киев быть неуступчивым, помогая ему военными инструкторами и вооружением, а также обеспечивая политическую поддержку. С другой – если, не дай бог, возобновятся активные боевые действия, вероятность прямой военной поддержки от Вашингтона действительно будет нулевой. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить слова Барака Обамы, сказанные в 2014 году и повторенные в 2016-м: Америка не будет воевать с Россией из-за Украины.

Расчеты на то, что Байден будет вести себя иначе, чем Обама, – это из области чьих-то желаний, а не действительности. 46-й президент окружен теми же советниками, что и 44-й; кроме того, его предвыборные обещания, что Украина будет приоритетом международной политики, полностью забыты – ведь даже простой звонок Зеленскому Байден совершил лишь через два с половиной месяца после инаугурации.

Поэтому аналогия, приведенная The National Interest, вполне уместна. Больше того, она уже сработала, только в другой ситуации: Вашингтон подбил Зеленского отобрать "Мотор Сич" у китайских инвесторов, а когда речь зашла о компенсации – тут же отошел в сторону. А ведь речь идет "лишь" о долларах, которые Штаты могут напечатать в любом количестве. Что же будет, когда речь пойдет о человеческих жизнях и территориях?

Очевидно, что подобная перспектива вынуждает Киев не доводить до крайней степени обострения ситуацию в Донбассе. Однако, чтобы от эскалации перейти к новой версии разрядки, Зеленский должен что-то предложить в плане подвижек по политическому урегулированию. Есть ли у него такое предложение – это сегодня главный вопрос, который отделяет обострение от нового перемирия.

Резников против Минска: вице-премьер провоцирует войну?

Если судить по поведению команды украинского президента, такого предложения в кармане у Зеленского нет. Больше того, президентское окружение само ведет к тому, чтобы ситуацию обострить еще сильнее.

Только так можно трактовать появившееся вчера заявление вице-премьера и руководителя украинской делегации в Минске Алексея Резникова о том, что в случае возобновления переговорного процесса в белорусской столице он и его подчиненные туда не поедут.

Повод для такого заявления выбран явно надуманный – "вражеская риторика" Белоруссии в отношении Украины. Хотя все, в чем можно обвинить Минск, – это в том, что он огрызался в ответ на обвинения, выдвигавшиеся Киевом. Ведь не белорусский МИД заявил о том, что не признает Зеленского президентом Украины, а – наоборот – в Киеве заявили, что Александр Лукашенко для нашей страны не является президентом Белоруссии.

Но дело даже не в этом. Заявление Резникова напоминает ту линию поведения, которую избрала (точнее, унаследовала от предшественников) Зе-команда: мол, мы за мир, но Минские соглашения выполнять не будем. Хотя это единственный существующий мирный план, и другого, признанного всеми сторонами, не существует.

В отношении переговоров в Минске ситуация аналогична: эта переговорная площадка может не нравиться, но она единственная, признанная не только Киевом, Москвой, Луганском и Донецком, но и ОБСЕ, Парижем и Берлином. Украинская делегация может поехать вместо Минска хоть в Стамбул, хоть в Кишинев, хоть в Буэнос-Айрес, но за столом переговоров там больше никого не будет.

Все останутся в Минске, и отсутствие там украинской делегации будет означать одно: отказ Киева от урегулирования конфликта в Донбассе мирным путем. И неизбежное после такого демарша обострение будет виной украинской власти.

Удивительно, если на Банковой всего этого не понимают. А если понимают, то удивительно, что Резников до сих пор является главным переговорщиком по Донбассу.

87 округ: Прикарпатье требует перевыборов

Победитель на округе в Ивано-Франковской области все еще не объявлен, и вчера в борьбу за него вступил новый игрок – местный облсовет. Он вчера проголосовал за обращение к президенту, спикеру парламента и руководителям спецслужб, в котором потребовал признать выборы недействительными, а виновных в грубых нарушениях при подсчете голосов – наказать.

И среди прочего – проверить законность действий народных депутатов от "Слуги народа", которые обеспечивали в Надворной победу своему однопартийцу Василию Вирастюку.

Ранее, как известно, процесс объявления победителя был заблокирован через судебные решения по искам бывшего владельца "Буковеля" Александра Шевченко, у которого "слуги" отобрали первое место на выборах. Но обращение Ивано-Франковского облсовета – это действия команды другого игрока: занявшего третье место бывшего свободовского вице-спикера парламента Руслана Кошулинского, который набрал ненамного меньше, чем Вирастюк и Шевченко.

Вряд ли можно говорить, что команда Коломойского и "Свобода" действуют единым фронтом, но их интересы очевидным образом совпадают, так что против власти в Ивано-Франковской области образовалась весьма неприятная коалиция, в которую по вполне естественным причинам вступила еще и "Евросолидарность".

Понятно, что в данном случае ни президент, ни спикер со спецслужбами на обращение не отреагируют, что позволит новообразованной коалиции развернуть агиткампанию. И не только в Ивано-Франковской области: суммарный медиаресурс Коломойского и Порошенко весьма мощный и способен нанести серьезный урон имиджу власти в масштабах всей страны. Так что превращение победы Вирастюка в поражение "Слуги народа" – это отнюдь не красивая фраза, а вполне реальная перспектива.

Экономика Украины: МВФ не обещает ничего хорошего

МВФ опубликовал прогноз по перспективам украинской экономики, в котором предрекает ее рост, однако весьма умеренный. По мнению фонда, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 4% – то есть даже не вернется на доэпидемический уровень начала 2020-го, а в 2022-м рост украинской экономики замедлится до 3,5%. Параллельно с этим МВФ рост инфляции до 7% в нынешнем году и 6% – в следующем.

Блестящим такой прогноз точно не назовешь. Разве что по сравнению с нынешним периодом экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Но насколько он реален?

Безусловно, к цифрам от МВФ нужно относиться осторожно. Особенно сейчас, когда сотрудничество Украины с фондом фактически заморожено, что, естественно, негативно отражается на отношении фондовских экспертов к нашей стране.

Но, с другой стороны, нет никаких оснований предполагать, что реальные цифры окажутся лучше того, что прогнозирует МВФ. Ожидается, что в первом квартале нынешнего года ВВП снизился, как и в 2020-м. Причина та же, что и в предыдущие три квартала – периодические локдауны, которые бьют по экономике. И при этом ничто не позволяет говорить о том, что до конца года ситуация улучшится.

Это только в заявлениях министра здравоохранения Украина является страной, в которой большая часть населения будет привита до конца 2021-го. В реальности темпы вакцинации таковы, что к концу года выход даже на показатель в 10% граждан выглядит сомнительным. Соответственно, нынешний локдаун – далеко не последний. И как бы скептический прогноз МВФ не оказался слишком оптимистическим…