Владимир Зеленский заменил постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Клименко и назначил на его место Евгению Филипенко.

Соответствующий указ президента Украины №148/2021 обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Филипенко Евгению Ильиничну Постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - говорится в документе.

До назначения Евгения Филипенко работала директором департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, ранее сегодня Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде и Саудовской Аравии.

Также мы писали о том, что Зеленский отдельным указом уволил посла в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.