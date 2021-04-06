В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский не получает роялти (то есть лицензионную компенсацию) от показа на российском телеканале "СТС" сериала "Папик-2", снятого студией "Квартал 95".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Офиса.

"Что касается сериала "Папик" и "Папик-2", эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому. Соответственно, он не получает роялти от продаж этого контента", – указано в ответе ОП на запрос агентства.

Также в Офисе заверили, что Зеленский получает роялти от использования принадлежащих ему торговых марок исключительно на территории Украины. А со списком торговых марок, принадлежащих главе государства, можно ознакомиться в его декларации.

В ней написано, что самые крупные выплаты роялти в 2019-2020 годах были за использование "Вечернего квартала", "Рассмеши комика" и "Женского квартала". Эти продукты были созданы и показаны на территории Украины.

На вопрос о продаже "Кварталом 95" прав подсанкционному российскому каналу Офис ответил, что студия не влияет на стратегию продаж дистрибьютора.

"Шведская компания Eccho Rights – крупный дистрибьютор телевизионных форматов и контента на мировом медиарынке и многолетний партнёр студии "Квартал 95". Компания имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет", – сказано в ответе.

Как писала "Страна", в январе "СТС" собирался запускать франшизу украинской "Лиги смеха", купленную у "Квартала 95". Однако в итоге проект закрыли до выпуска в эфир по неизвестным причинам.

Комментируя продажу франшизы передачи, студия опять сослалась на дистрибьютера Eccho Rights.