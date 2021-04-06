Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала факт гибели ребенка при взрыве на Донбассе, о которой в Донецке заявили 3 апреля. Речь идит о Владике Дмитриеве, которого, как утверждают в "ДНР", убили взрывным устройством, сброшенном с беспилотника ВСУ.

О мальчике упоминается в отчете ОБСЕ, опубликованном 6 апреля.

В Украине несколько дней вообще никак официально не комментировали эту трагедию, а затем сказали, что беспилотник ВСУ ни при чем, и обратились к ОБСЕ с просьбой провести расследование.

Первой реакции ОБСЕ стало подтверждение гибели Владика. Также в отчете говорится о ранении мирного жителя - мужчины.

"Мальчик погиб в результате взрывной травмы и осколочных ранений в неподконтрольном правительству Александровском, а мужчина был ранен в результате обстрела в подконтрольной правительству Красногоровке Донецкой области. Миссия уточняла сообщения о ребенке, скончавшемся 2 апреля в неподконтрольном правительству с. Александровское (47 км к северо-востоку от Донецка), поселке, расположенном примерно в 14 км к югу от линии соприкосновения, и о человеке, получившем ранения в тот же день из-за обстрела с. Красногоровка (подконтрольное правительству, в 21 км к западу от Донецка)", - говорится в отчете.

Также в документе написано, что 5 апреля сотрудники морга в Донецке сообщили миссии по телефону, что тело 5-летнего мальчика было доставлено 2 апреля. Ребенок умер из-за взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

"6 апреля бабушка мальчика сообщила СММ по телефону, что днем ​​2 апреля ее внук находился у ее дома на улице Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва. Бабушка добавила, что видела на улице черный и белый дым. Она сказала, что, выходя на улицу, увидела своего внука, лежащего на земле, и заметила следы осколков и следы повреждений на стене дома и ближайшем заборе. Миссия продолжит расследование этого дела", - написано в отчете.

Ранее "Страна" подробно рассказывала все, что известно о гибели Владика.

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