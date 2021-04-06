Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу после окончания карантина могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.

Об этом политик сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей... Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна", - считает Кравчук .

Он добавил, что продолжать переговоры ТКГ в Беларуси "нельзя ни в коем случае".

"Ни в коем случае не может быть Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит очень некрасивые, я бы даже сказал непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить", - пояснил Кравчук.

По его словам, "Россия будет против переноса, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ОРДЛО, но вывозить их в западные страны будет весьма проблемно".

Как писала "Страна", 5 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности проводить встречи ТКГ в Минске после окончания карантина, поскольку Беларусь находится под влиянием России.

Кравчук полностью поддержал Резникова в этом вопросе.

После этого заявления в партии "Оппозиционная платформа" назвали Резникова провокатором.