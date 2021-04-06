Зеленский уволил постпреда Украины при Отделении ООН в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.
Об этом свидетельствует соответствующий указ №146/2021 от 6 апреля.
"Уволить Клименко Юрия Аркадьевича с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - говорится в документе.
Вместо него на эту должность была назначена Евгения Филипенко.
Ранее сообщалось, что президент Украины уволил посла в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Позже стало известно, что глава украинского государства уволил еще пятерых послов.
Также мы писали о том, что парламент собирают голоса за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.