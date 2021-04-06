Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №146/2021 от 6 апреля.

"Уволить Клименко Юрия Аркадьевича с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - говорится в документе.

Вместо него на эту должность была назначена Евгения Филипенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины уволил посла в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Позже стало известно, что глава украинского государства уволил еще пятерых послов.

Также мы писали о том, что парламент собирают голоса за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.