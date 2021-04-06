Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил подробности прошлогоднего ДТП во Львовской области, в котором погибли две девочки. Виновник аварии, по словам чиновника, скрывается во Франции.

Об этой истории Геращенко написал в своем Фейсбуке.

По данным замминистра, 27 июля прошлого года, около 14:00, водитель автомобиля "Лексус RХ350", гражданин Франции Рашид Анани 1972 года рождения пошел на обгон. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Рено". В результате столкновения автомобиль "Лексус" разорвало пополам.

В страшной катастрофе погибли две девочки, ехавшие в "Рено", дочери Натальи Тройнюковой: 16-летняя Майя и 13-летняя Юлия.

Фото с места страшной аварии

"Гражданина Франции, совершившего непредумышленное убийство, эвакуировали медицинским самолётом во Францию. Он выжил, сменил все телефоны и пытается избежать уголовной ответственности за то, что лишил жизни детей", - написал Геращенко.

И пообещал, что Анани все-таки постигнет справедливое наказание. По его словам, если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, Украина потребует суда над ним во Франции.

Рашид Анани

Геращенко сообщил, что и в Украине, и во Франции за непредумышленное убийство в результате ДТП закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с возмещением всего морального и материального ущерба.



Ранее "Страна" рассказывала, что Офис генерального прокурора Украины направил во Францию ходатайство для проведения следственных действий в отношении француза.





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