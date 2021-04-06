Катастрофа унесла жизни детей Натальи. Фото: Facebook/ anton.gerashchenko.7

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил подробности прошлогоднего ДТП во Львовской области, в котором погибли две девочки. Виновник аварии, по словам чиновника, скрывается во Франции.

Об этой истории Геращенко написал в своем Фейсбуке.

По данным замминистра, 27 июля прошлого года, около 14:00, водитель автомобиля "Лексус RХ350", гражданин Франции Рашид Анани 1972 года рождения пошел на обгон. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Рено". В результате столкновения автомобиль "Лексус" разорвало пополам.

В страшной катастрофе погибли две девочки, ехавшие в "Рено", дочери Натальи Тройнюковой: 16-летняя Майя и 13-летняя Юлия.

Искореженная в ДТП машинаМесто ДТП

 

Фото с места страшной аварии

"Гражданина Франции, совершившего непредумышленное убийство, эвакуировали медицинским самолётом во Францию. Он выжил, сменил все телефоны и пытается избежать уголовной ответственности за то, что лишил жизни детей", - написал Геращенко.

И пообещал, что Анани все-таки постигнет справедливое наказание. По его словам, если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, Украина потребует суда над ним во Франции.

Рашид Анани, прячущийся во Франции

 

Рашид Анани

Геращенко сообщил, что и в Украине, и во Франции за непредумышленное убийство в результате ДТП закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с возмещением всего морального и материального ущерба.

Скриншот из Фейсбука Антона Геращенко
Ранее "Страна" рассказывала, что Офис генерального прокурора Украины направил во Францию ходатайство для проведения следственных действий в отношении француза.

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