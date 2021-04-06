Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона подготовит новое обращение касательно выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 6 апреля.

"Украинская делегация подготовит новый документ или обращение по выполнению Минских соглашений, пока не известно, как он будет называться, но суть в том, что необходимо решения в рамках Минского процесса, в конце концов, выполнять и контролировать", - заявил Кравчук.

Он также добавил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, так как Беларусь "находится в сфере влияния России".

"Я не думаю, что тут речь идет только о доверии. Я убежден, что страна, которая неупорядоченная, которая ведет сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе использует запрещенные, непредсказуемые методы, репрессии, страна, которая находится в сфере влияния России, страна, где проходят российские военные маневры и так далее - не может быть площадкой для решения такого вопроса, который называется "борьба за мир", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук заявил, что что обратился к спецпредставителю ОБСЕ с предложением провести срочное заседание ТКГ.

"Три часа назад я письменно обратился к госпоже Хайди Грау с предложением, учитывая то, что снова погибли двое украинских солдата, и ситуация на Донбассе очень напряженная, провести срочно заседание Трехсторонней контактной группы. Я думаю, что оно еще не рассмотрено, а если рассмотрено, то ответа еще нет. Надеюсь на ответ", - сказал он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после окончания карантина не собирается ехать на переговоры по Донбассу в Минск из-за "вражеской риторики Беларуси".

Также мы сообщали о том, официальная делегация из Киева отказалась от участия в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не исключит из переговоров представителя "ЛДНР" Майю Пирогову.