Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил сразу пять послов Украины.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы №142/2021, №143/2021, №144/2021, №145/2021, №147/2021, опубликованные на сайте главы государства от 6 апреля.

В частности, уволены посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, посол в Бельгии, Люксембурге, представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий, посол в Ираке Виктор Недопас, посол в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта, а также посол в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике Вадим Вахрушев.

Ранее сегодня Владимир Зеленский уволил посла в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

Еще мы писали, что в Раде собирают голоса за увольнение министра Степанова.