Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Полуреза с должностей посла в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и представителя при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.

Документ под №141/2021 опубликован на сайте президента 6 апреля.

"Уволить Полуреза Юрия Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемых источников энергии (IRENA) по совместительству", - говорится в указе.

Увольнение последовало сразу после визита Зеленского в Катар, который состоялся 5 апреля.

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