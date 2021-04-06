Украинские военные примут участие в миссии организации Североатлантического договора (НАТО) в Ираке.

Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента, начальник управления европейской и евроатлантической интеграции Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Юрий Васильев, передают "Украинские новости".

"Мы продолжаем, несмотря на ту агрессию, которая сейчас у нас есть, свой вклад в миссии и операции НАТО. Сейчас мы имеем специалистов, которые у нас находятся в миссии в Афганистане, решительная наша поддержка и в силах в Косово, но с учетом последних наших предложений, которые были восприняты, мы сейчас готовимся отправить наших специалистов еще в две операции. Это будет миссия НАТО в Ираке и операция альянса "Морской хранитель", – сказал Васильев.

Также он заявил, что участниками этих операций будут украинские военные, "закаленные в боях по защите независимости и территориальной целостности Украины".

Кроме этого, он сообщил, что, учитывая полученный статус партнера с расширенными возможностями, Украина будет привлекаться к 5 учениям НАТО, которые будут проводиться по тематике коллективной обороны.

Ранее "Страна" приводила заявление Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО - единственный путь завершения войны на Донбассе.

А на днях министр обороны Андрей Таран назвал Украину "мощным форпостом НАТО" на востоке.