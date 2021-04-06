У нефтяного танкера M/T Rumford возникла неисправность двигателя, пока он двигался по Суэцкому каналу, где в конце марта сел на мель контейнеровоз Ever Given. На движение по каналу это не повлияло, заверило руководство водной артерии.

Об этом сообщает Reuters.

Сайты по отслеживанию траффика судов MarineTraffic и TankerTrackers ранее писали, что судоходство по каналу замедлилось из-за поломки танкера M/T Rumford . Однако в администрации канала сказали, что судно было быстро отремонтировано и снова пущено в эксплуатацию, не вызвав проблем с движением по артерии.

"Власти оперативно справились с внезапной неисправностью двигателя одного из судов, пересекающих канал, нефтяного танкера Rumford с грузоподъемностью 62 000 тонн, когда он проходил канал с юга на север", - говорится в заявлении управления канала.

Там добавили, что буксиры Tim Hope и Mosaed 3 справились с инцидентом профессионально, и танкер возобновил движение по каналу после устранения неисправности экипажем судна. Заминка длилась всего 10 минут.

"Морское судоходство не пострадало", - сказали в руководстве канала, добавив, что во вторник через него с обеих сторон прошли 84 судна.

По словам администрации канала, после мартовского ЧП там рассматривают возможность расширения южного участка водного пути, на котором застрял контейнеровоз Ever Given.

Как писала "Страна", злополучный контейнеровоз сняли с мели 29 марта.

В тот же день по водному пути возобновилось движение судов.