В Черновцах двое мужчин пенсионного возраста, подозреваемые в развращении несовершеннолетних и создании детской порностудии, вышли из под стражи под залог общей суммой около 158,9 тысяч гривен.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черновицкой области Наталья Соколовская.

"Сегодня, 6 апреля, подозреваемых в растлении несовершеннолетних двух жителей Черновцов выпустили из-под стражи после внесения назначенного судом залога", - сказала она.

Перед этим суд назначил меру пресечения двум подозреваемым в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 45,4 тысяч гривен для 74-летнего мужчины и 113,5 тсяч гривен для его 66-летнего подельника.

Напомним, в субботу, 3 апреля, правоохранители сообщили о задержании двух мужчин, которые развращали несовершеннолетних девочек из неблагополучных семей и снимали детское порно. По версии следствия, 74-летний житель Черновцов создал у себя в квартире место разврата, где вступал в половые отношения с детьми, младше 16 лет. Также он предоставлял комнату своему знакомому, где 66-летний мужчина развращал девочек и снимал свои действия на видео. Детское порно он потом распространял в Интернете.

Ранее мы писали о том, как полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки и сбыте в сети DarkNet детской порнографии.