Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что полиция Дубая задержала, не одиннадцать, как стало известно ранее, а двенадцать гражданок Украины за участие в голой фотосессии.

Об этом представитель МИД сказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм моральной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера", - сообщил Николенко.

Спикер добавил, что в соответствии с законодательством ОАЭ, за совершение такого правонарушения могут наказать штрафом в размере около $1300 с последующей депортацией.

"Условия содержания гражданок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле", - также сказал Николенко.

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