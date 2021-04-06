В Министерстве здравоохранения подтвердили сообщение Офиса президента о том, что Украина договорилась о поставках 10 миллионов доз вакцин компании Pfizer. В ведомстве заверили, что они прибудут в нашу страну до конца года.

Об этом сказано в записи в Фейсбуке Минздрава.

В пресс-службе МОЗ сообщили, что министерство заключило рамочный договор с компанией Pfizer о поставках в Украину 10 млн доз вакцин.

"Вакцине Pfizer в Украине быть! Теперь могу открыто говорить о переговорах, которые продолжались несколько месяцев. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - заверил министр Максим Степанов.

Чиновник также поблагодарил гендиректора компании Pfizer Альберта Бурла и выразил уверенность, что сотрудничество Украины с американскими компаниями по производству вакцин будет продолжаться и расширяться.

Напомним, кроме этих поставок в Украину должны прибыть 117 000 доз Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Между тем в Румынии обнаружили британский штамм коронавируса с особыми мутациями, которые способны снижать эффективность вакцин.