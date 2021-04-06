Американские дипломаты подчеркнули, что продолжат сотрудничать с общественными организациями. Фото: Посольство США

США приветствуют создание Советом национальной безопасности и обороны Украины Центра противодействия дезинформации. В то же время Штаты намерены продолжить сотрудничество с "организациями гражданского общества", которые "развенчивают фейковые новости".

Об этом говорится в заявлениях посольства США в Украине, обнародованных в соцсетях во вторник, 6 апреля.

"США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации. Мы по-прежнему стремимся сотрудничать с Украиной в борьбе со злонамеренным влиянием со стороны России, которое несет угрозу обеим нашим странам", - говорится в сообщении в Twitter.

Также посольство на своей странице в Facebook указало, что будет работать не только с правительством и Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры, но и продолжит "поддержку многочисленных организаций гражданского общества и СМИ, которые развенчивают фейковые новости, распространяют полезную и правдивую информацию, обучают граждан медиаграмотности и давать отпор дезинформации"

"Правительства, граждане, организации гражданского общества, законные средства массовой информации должны работать вместе в борьбе против российской машины пропаганды и дезинформации", - пишут сотрудники диппредставительства.

США похвалили Украину за создание Центра противодействия дезинформации. Скриншот

США похвалили Украину за создание Центра противодействия дезинформации. Скриншот

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действием указом главы государства от 19 марта 2021 года. Орган возглавила бывшая сотрудница НАБУ и Офиса генпрокурора Полина Лысенко.

А 31 марта заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте. Главой центра стала руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Также она является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками и чем они будут заниматься.

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