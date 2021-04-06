США приветствуют создание Советом национальной безопасности и обороны Украины Центра противодействия дезинформации. В то же время Штаты намерены продолжить сотрудничество с "организациями гражданского общества", которые "развенчивают фейковые новости".

Об этом говорится в заявлениях посольства США в Украине, обнародованных в соцсетях во вторник, 6 апреля.

"США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации. Мы по-прежнему стремимся сотрудничать с Украиной в борьбе со злонамеренным влиянием со стороны России, которое несет угрозу обеим нашим странам", - говорится в сообщении в Twitter.

Также посольство на своей странице в Facebook указало, что будет работать не только с правительством и Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры, но и продолжит "поддержку многочисленных организаций гражданского общества и СМИ, которые развенчивают фейковые новости, распространяют полезную и правдивую информацию, обучают граждан медиаграмотности и давать отпор дезинформации"

"Правительства, граждане, организации гражданского общества, законные средства массовой информации должны работать вместе в борьбе против российской машины пропаганды и дезинформации", - пишут сотрудники диппредставительства.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действием указом главы государства от 19 марта 2021 года. Орган возглавила бывшая сотрудница НАБУ и Офиса генпрокурора Полина Лысенко.

А 31 марта заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте. Главой центра стала руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Также она является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками и чем они будут заниматься.