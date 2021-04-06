Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Об этом еще в феврале договаривались президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

О договоре сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла - у меня с ним была разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - сказал Зеленский.

Непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурла и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - поблагодарил Ермак.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Клинические испытания показали 95%-ную эффективность вакцины Pfizer. Она появилась одной из первых на рынке. Массовую вакцинацию этим препаратом начали в декабре 2020 года.

Как писала "Страна", неделю назад главный санврач Виктор Ляшко обещал, что Украина в ближайшее время дополнительно получит миллион доз вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

Между тем в Украине давно работает черный рынок вакцин, и при наличии желания и денег можно привиться любым препаратом, включая Pfizer.