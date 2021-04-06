Во вторник, 6 апреля, в России возле колонии Владимирской области, в которой находится оппозиционный политик Алексей Навальный полиция задержала корреспондентов американского телеканала CNN. Однако потом журналистов отпустили, но обязали явиться в полицию для составления протокола.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Российская полиция только что задержала меня около колонии, в которой находится Навальный", - написал корреспондент телеканала CNN Мэттью Ченс в своем Твиттере.

До этого в Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что девять человек были задержаны возле колонии, в которой отбывает наказание Алексей Навальный. Причиной задержание стало нарушение общественного порядка.

"Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении управления МВД РФ.

При этом в департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что журналисты CNN находились на проезжей части и отказывались ее покидать, мешая проезду автотранспорта. Также они не показали свои аккредитационные карты и были задержаны до выяснения обстоятельств.

Однако уже спустя три часа Мэттью Ченс написал в своей социальной сети, что его вместе с коллегами отпустили из полиции.

"Всех сотрудников CNN отпустили после того, как нас задержали близ колонии, в которой находится Навальный", - написал он в Твиттере.

"Из отдела полиции в Покрове начали отпускать задержанных - человек 6 отпустили, в отделе, по моим данным, сейчас еще осталось 4 человека. Сначала отпустили всех журналистов с обязательством о явке для составления по части 3 статьи 20.2.2 КоАП (массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы)", - сообщил адвокат "Апологии протеста" Алексей Цветков.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

В конце марта стало известно, что оппозиционер плохо себя чувствует. 31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача.