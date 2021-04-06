Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1358-ІХ о предоставлении помощи застрахованным лицам в период действия ограничений, введенных из-за коронавируса. Документ Верховная Рада приняла 30 марта.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон был инициирован Зеленским для поддержки малого бизнеса и вовлеченных в него людей в условиях усиления карантина.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в красных зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 000 гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, проект закона Зеленский внес в парламент 24 марта.

Ранее "Страна" разбиралась, как будут платить украинцам за локдаун и почему местные власти идут в отказ.