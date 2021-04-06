"Страна" узнала имя мужчины, которого задержали за организацию съемки голых девушек в Дубае.

По информации источников "Страны", задержанный за съемку обнаженных украинок в Дубае - киевлянин Виталий Гречин. Он же, по нашим данным, и был организатором самой поездки и скандальной фотосессии.

"Страна" также выяснила подробности биографии Гречина.

Виталий Гречин - киевлянин с американски паспортом, 1980 года рождения. В десять лет Гречин с родителями переехал в США. Там он получил два высших образования (по финансам и кадровой психологии), работал в казначействе "Форда" и даже служил в американской армии. Потом вернулся в Украину, где дослуживал при Американском посольстве в Киеве.

За свою карьеру Гречин успел сменить множество видов деятельности: от инвестиций до продюсерства эротического контента.

В частности, Гречин рассказал, что вкладывал деньги западных инвесторов в швейную фабрику "Юность", которая шила школьную форму еще при СССР.

Также Гречин утверждал, что сотрудничает с американским посольством в проекте по строительству дипломатического городка для американцев в Украине. Однако спустя 11 лет после этого интервью никакой дипломатический городок так и не появился.

Виталий Гречин заявляет, что знаком с Бараком Обамой, президентом США, и даже финансировал его предвыборную кампанию в США. В последующие годы он представлялся финансовым советником Демократической партии США. У Гречина с Бараком Обамой даже есть совместное фото.

Виталий Гречин и Барак Обама

Также Гречин сообщал, что открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве в 2002-2003 году и дружит с ними, а Виталия Кличко поддерживал на выборах мэра. Однако совместных фото Гречина с Кличко в сети нет.

Имя Виталия Гречина уже упоминалось в СМИ в связи со скандальным видео с участием покерного игрока Дэна Кейтса. В 2019 году в сеть попали кадры вечеринки в стиле Playboy, где за покерным столом собрались Дэн Кейтс и полуголые девушки в масках.

В титрах указано, что съемками видео занимался россиянин Александр Тихомиров, а продюсером ролика стал Виталий Гречин.

Чем Виталий Гречин зарабатывает в данный момент, доподлинно неизвестно. По одной версии, он занимается кредитованием, по другой - недвижимостью.

Также ходят слухи, что он организовывает вечеринки для украинских депутатов. На этих вечеринках традиционно присутствуют девушки из "эскорт-свиты" Гречина.

Виталий Гречин в окружении голых девушек

Главная отличительная черта Гречина - манера окружать себя большим количеством девушек модельной внешности. Эту свою слабость Гречин не скрывает, а даже наоборот, всячески демонстрирует в соцсетях.

Так, "Страна" нашла на Фейсбук-странице Гречина множество откровенных фото, где он позирует вместе с полуобнаженными и даже совершенно голыми девушками.

У Гречина есть фото с десятками женщин в разных локациях: на яхте, на рыбалке, на пляже. Много снимков из отдыха за границей.

Есть снимки и гораздо более откровенные.

Так, "Страна" нашла кадр, где Гречин играет на фортепиано в окружении десятков полностью обнаженных женщин. Судя по антуражу, это фото сделано в той же гостинице в Дубае, где и скандальный снимок, из-за которого задержали Гречина.

Виталий Гречин в окружении полностью голых девушек

Больше фото и информации о Виталии Гречине, который, по данным "Страны" можно прочитать здесь.

Как сообщала "Страна", участникам обнаженной съемки в Дубае грозит полгода тюрьмы.