В 2020 году, когда в мире началась пандемия коронавирусной болезни, количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5%. Средняя зарплата в сфере здравоохранения оказалась значительно ниже средней зарплаты по стране, медики часто получают минимальную зарплату.

Об этом свидетельствуют данные из информационной записки "Влияние COVID-19 на работников здравоохранения в Украине", подготовленной Программой развития ООН (ПРООН) в Украине.

В ходе исследования удалось выяснить, что временные доплаты медикам, которые работают с больными Covid-19, частично исправили ситуацию для некоторых работников, однако они вызвали обеспокоенность из-за брака гарантий оплаты труда, прозрачности, подотчетности, различного вознаграждения за труд одинаковой ценности и дальнейшего усиления гендерного разрыва в оплате труда.

Эксперты ООН обратили внимание на недостаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, халаты и др.) и средств дезинфекции. Особо остро эта проблема ощущается в сельских и пострадавших в ходе воорженного конфликта районах. В то же время других механизмов предотвращения и контроля эпидемии иногда не хватает.

Организация также отметила недостаток услуг по охране психического здоровья и психосоциальной поддержки медработников. Также выявлена нехватка социальных услуг для работников здравоохранения с домашними обязательствами по уходу, гендерно обусловленное насилие на рабочем месте, более длинные часы работы и более частые рабочие смены, нехватка дневного, еженедельного, годового отдыха, брак надлежащим образом обустроенных комнат отдыха.

Увеличенная нагрузка на медиков обусловлена дефицитом кадром, особенно на востоке Украины, указывается в отчете.

Также в ООН сообщили, что Covid-19 был добавлен в список профессиональных заболеваний, однако необходимо расследование для доказательства связи с работой. Расследования были завершены только в четверти случаев заражений, относительно которых поступили сообщения, а в трех четвертях случаев заражения работников здравоохранения не были признаны связанными с работой.

По состоянию на декабрь 2020 года в Украине было зарегистрировано 735 тысяч работников здравоохранения, из которых 83% - женщины. Доля всех государственных расходов на здравоохранение в Украине оказалась ниже среднего показателя в ВОЗ-Европе (3% ВВП в 2019), а прямые расходы частных домохозяйств - выше среднего показателя в ВОЗ-Европе (46% в Украине и 27% в Европе).

Среди работников здравоохранения в Украине всего было зарегистрировано 62 453 случая заражения (52 754 женщины, 9 699 мужчин), также зафиксировано 559 летальных случаев (377 женщин, 182 мужчин).

В ходе подготовки отчета эксперты ПРООН провели 66 интервью с работниками здравоохранения (октябрь 2020 - начало февраля 2021 года). Также проводились встречи с лидерами профсоюзов и анализ правительственных данных.

Напомним, недавно польское правительство упростило процедуру трудоустройства зарубежных докторов и повысило им зарплаты, что посодействовало оттоку медработников из Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в нашей стране урезают зарплаты медикам, а в больницах не хватает кадров.