В воскресенье, 4 апреля, в Италии умер нобелевский лауреат по экономике Роберт Манделл, великий экономист, который большую часть жизни посвятил экономической теории неолиберализма.

Об этом пишет Forbes.

Роберт Манделл умер на 80 году жизни в итальянской Тоскане, где вместе с семьей жил на протяжении последних лет. Он считается одним из "отцов евро", идейным и интеллектуальным вдохновителем созданием единой валюты для Европы. Получал образование в Университете Британской Колумбии, Вашингтонском университете, Массачусетском технологическом институте, где получил степень доктора, и в Чикагском университете.

в 1999 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике за "анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон". Его идеи использовались для создания валюты евро. Также Манделл более сорока лет преподавал в университете.

Напомним, в январе умер Пауль Крутце, Нобелевский лауреат, благодаря которому в мире запретили вещества разрушающие озоновый слой. Ему было 88 лет.

Также мы писали, что в августе 2020 года в возрасте 83 лет ушел из жизни лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм.