В Черновицкой области 28-летняя беременная врач скончалась от коронавируса. Об этом сообщает департамент здравоохранения Черновицкой ОГА.

"Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя - преждевременной смерти врача-педиатра КНП Заставненская БЛ Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка. Коварная коронавирусная инфекция COVID- 19 остановила сердце молодой женщины на 29 году жизни", - говорится в сообщении.

Коллеги уточнили, что Марьяна Малинник в 2015 году закончила Буковинский государственный медицинский университет по специальности "Педиатрия". После окончания интернатуры работала врачом-педиатром в КНП Заставненская ЦРБ.

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