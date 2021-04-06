Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа власти пока не рассматривают.

Слова чиновника приводит официальный Телеграм-канал Минздрава "Коронавирус-инфо".

Как сказал Степанов, хотя в Украине пока не будут ужесточать ограничения из-за эпидемии, граждане должны более сознательно соблюдать установленные противоэпидемические правила, а соответствующие органы - контролировать их выполнение.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - заявил Степанов.

Между тем не далее как вчера мэр Киева Виталий Кличко допустил введение комендантского часа в столице.

Ранее "Страна" прогнозировала, сколько Киев и Украину продержат на тотальном карантине.