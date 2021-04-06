Дания ввела Covid-паспорта, без которых не пустят в парки и парикмахерские
В Дании с сегодняшнего дня введены Covid-паспорта для посещения общественных мест. Такой документ без проблем может получить каждый, кто был вакцинирован против коронавируса. Об этом сообщается на государственном портале здравоохранения страны.
Также Covid-паспорт может получить предъявитель теста с отрицательным результатом, но документ выданный на основании такого свидетельства будет действителен всего три дня.
По мнению властей, введение такого паспорта позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.
Таким образом, с 6 апреля Covid-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, в парках развлечений.
С 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.
А с 6 мая Covid-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А уже с 21 мая документ станет пропуском на спортивные мероприятия, в крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также на игровые площадки.
Требование COVID-паспортов не распространяется на такие категории граждан:
- дети до 15 лет
- лица, которым по медицинским показаниям не следует проходить тест на Covid-19
- лиц, которым не следует проходить тест на Covid-19 из-за физических или умственных недостатков.
Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль поручил МИД отработать все вопросы поездок с ковид-паспортами.
Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали, кто и когда получит "ковид-паспорт" в Украине.