В Дании с сегодняшнего дня введены Covid-паспорта для посещения общественных мест. Такой документ без проблем может получить каждый, кто был вакцинирован против коронавируса. Об этом сообщается на государственном портале здравоохранения страны.

Также Covid-паспорт может получить предъявитель теста с отрицательным результатом, но документ выданный на основании такого свидетельства будет действителен всего три дня.

По мнению властей, введение такого паспорта позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

Таким образом, с 6 апреля Covid-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, в парках развлечений.

С 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

А с 6 мая Covid-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А уже с 21 мая документ станет пропуском на спортивные мероприятия, в крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также на игровые площадки.

Требование COVID-паспортов не распространяется на такие категории граждан:

дети до 15 лет

лица, которым по медицинским показаниям не следует проходить тест на Covid-19

лиц, которым не следует проходить тест на Covid-19 из-за физических или умственных недостатков.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль поручил МИД отработать все вопросы поездок с ковид-паспортами.

Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали, кто и когда получит "ковид-паспорт" в Украине.